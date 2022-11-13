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15 минут назад

Австралийские ученые протестируют средства от детской саркомы на домашних собаках

Газета.Ru

Австралийские ученые приступили к проведению уникальных клинических испытаний детского лекарства от рака на домашних собаках, сообщает EurekAlert.

Ученые протестируют средства от детской саркомы на собаках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Саркома — тип рака костей и мягких тканей, который часто поражает собак и детей. У последних он занимает третье место по распространенности и отличается высокой смертностью: умирают до 33% пациентов.

Первый этап лечения — это операция, во время которой хирург удаляет опухоль. При этом некоторые раковые клетки остаются на месте, и заболевание может вернуться.

Ученые из Университета Западной Австралии разработали гель, уничтожающий клетки саркомы, который можно ввести непосредственно в место опухоли. Внутри сети из полимерных нитей находится иммунотерапевтический препарат от рака. Для его создания у пациента отбирают иммунные клетки, которые "настраивают" на поиск и убийство опухоли.

Гель показал положительные результаты на лабораторных моделях, а сейчас клинические испытания проводят с участием домашних собак, у которых диагностирована саркома. Он состоит из естественных полимеров, которые постепенно рассасываются в живом организме.

По словам ученых, от такого подхода выигрывают все: собаки получают лечение, к которому в противном случае у них не было бы доступа, а дети в будущем получат шанс на выздоровление без серьезных побочных эффектов. За последние 30 лет в лечении саркомы было очень мало прорывов, и дети все еще подвергаются воздействию высоких доз токсичной лучевой терапии и химиотерапии. Делать окончательные выводы рано, но ветеринары сообщают о хорошем ответе собак на лечение.

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