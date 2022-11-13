Ученые определили максимальный возраст жизни человека

Американские ученые и их коллеги из Сингапура решили установить предельный возраст человека с помощью биотехнологий.
На продолжительность жизни человека влияют множество факторов – экология, работа, уровень медицины, уровень жизни, здоровье. Все исследования ученых можно считать относительными.
Исследователи пришли к выводу, что при благоприятным условиях жизни организм человека может функционировать до 120 лет. А в период до 150 лет организм человека теряет все основные функции, так как его ресурс полностью иссякает.