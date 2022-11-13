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1 час назад

Ученые выяснили, что испытывают люди во время смерти

runews24.ru

По данным ученых, в момент смерти сознание человека является ясными как никогда. Это состояние не похоже на бред или иллюзию. Дело в том, что перед смертью мозг человека имеет повышенную активность, погружая умирающего в воспоминания и анализ, пишет портал Neuroscience News.

Ученые выяснили, что испытывают люди во время смерти
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ученые также предполагают, что самоощущение человека наряду с его другими биологическими функциями могут не полностью прекратиться со смертью.

В эксперименте участвовали 567 мужчин и женщин, у которых была зафиксирована остановка сердца. Они рассказали, что, будучи в состоянии комы, чувствовали, как отделяются от тела, наблюдали за событиями без боли или страданий.

Также при остановке сердца люди оценивали оценивали свою жизнь и рассуждали о своих действиях и мыслях по отношению к другим.

Специалисты в такие моменты фиксировали у людей всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны.

Отмечается, что ученые впервые смогли зафиксировать околосмертный опыт.

Также установлено, что слух человека после смерти сохраняется у человека.

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