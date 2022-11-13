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2 часа назад

Витамины из шампиньонов как инновация в заботе о здоровье

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Новаторы в области грибных ингредиентов - компании Scelta Inside и MBio - подписали дистрибьюторское соглашение для сотрудничества в поставке витаминов, полученных из шампиньонов, сообщает Уильям Брэдфорд Николс в статье на портале www.foodingredientsfirst.com.

Витамины из шампиньонов как инновация в заботе о здоровье
Фото: АГРОXXIАГРОXXI

В частности, Scelta Inside будет использовать свою глобальную клиентскую базу для поддержки маркетинга, распространения и продаж, а MBio сосредоточится на постоянном развитии ингредиентов, полученных из белых шампиньонов. Компания заявляет, что это партнерство образует «прочный альянс», в основе которого лежит «страсть к грибам».

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«Это сотрудничество поможет поставлять витамины, которые на 100% растительного происхождения и минимально обработаны, в пищевую промышленность в качестве натуральных ингредиентов», - прокомментировал порталу Эрик Бонгерс, менеджер по маркетингу в Scelta Inside.

Продукция представляет собой грибные порошки с витамином B12 и витамином Д, их можно использовать в качестве пищевых добавок и нутрицевтиков или для обогащения продуктов питания и напитков.

Согласно имеющимся данным, примерно 88% населения мира не имеют оптимального уровня витамина D, важного для защиты иммунитета и здоровья сердечно-сосудистой системы, даже в местах, где много солнечного света. Витамин B12 также играет решающую роль в иммунитете, уровне энергии и сосредоточенности, здоровье мозга, правильном функционировании нервной и репродуктивной системы. Таким образом, глобальный рынок широко открыт для новых источников и инноваций.

Представитель Scelta Inside заявляет, что технология превращает природные эргостеролы грибов в витамины с помощью определенного количества УФ-излучения, что позволяет производить экологически безопасный продукт. Обычно витамины Д и B12 имеют синтетическое происхождение и производятся в результате нескольких химических процессов».

Дефицит D2 и B12 часто встречается у тех, кто придерживается веганской или флекситарианской диеты, поэтому люди покупают синтетические витамины, но теперь переработка шампиньонов предоставляет альтернативу.

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