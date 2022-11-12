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2 часа назад

Ученые выяснили, как мозг может чувствовать чужую боль

Волгоградская правда

Ученые из Нидерландского университета неврологии провели серию экспериментов, в результате которых установили, каким образом мозг человека может чувствовать страдания других людей.

Ученые выяснили, как мозг может чувствовать чужую боль
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам специалистов, которые приводит издание eLife, каждая личность обладает разным уровнем эмпатии. А люди, которые страдают определенными психическими расстройствами, совсем не способны сопереживать другим. Поэтому ученые решили узнать, могут ли участки головного мозга, которые отвечают за собственные болевые ощущения, активизироваться при виде другого человека, испытывающего страдания.

Для участия в экспериментах специалисты отобрали группу добровольцев. Им был продемонстрирован видеофрагмент, на кадрах которого был запечатлен человек, испытывающий боль разной интенсивности. В период просмотра ролика ученые фиксировали процесс работы головного мозга испытуемых. При этом особое внимание было уделено анализу активности нейронов на том участке головного мозга, который отвечает за личные переживания.

В результате исследования члены научной группы выяснили, что нейроны способны проявлять реакцию на ощущение боли у других людей. Причем уровень активности нейронов у человека, которому реально причинялись страдания, и у тех, кто за этим наблюдал, был практически сопоставим.

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