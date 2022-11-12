Обнаружена «бактерия счастья»

Такой «бактерией радости» стали микробы Faecalibacterium prausnitzii, живущие в толстом кишечнике человека. Интересно, что в организме животных таких микробов нет. Результаты исследователи получили, проведя анализ метагенома — совокупности генов кишечных бактерий.
Комментируя результаты, первый автор научной статьи о проделанной работе, стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун отметил, что зная, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты людей с депрессией присутствуют значительно больше или меньше, чем у здоровых, можно «попытаться сделать две вещи». В частности, можно делать анализ кала при диагностике психических заболеваний. А также появляется возможность разрабатывать лекарства, нормализующие микрофлору пациентов с депрессией.
В то же время завкафедрой терапии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Чавдар Павлов подчеркнул, что ученым предстоит еще много работать над «изменением состава микробиома».