Найден ген долголетия

Специалисты утверждают, что большинство местных жителей - носители лимонийского гена, содержащего особый протеин, который разрушает закупоривающие сосуды жиры и поддерживает здоровый кровоток.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Репортер CNN рассказывает, что ученые уже 40 лет исследуют организм жителей городка. Один из них - Джанни Сегала - рассказал, как ученые проводили с ним эксперименты. Например, они давали ему раз в два часа порцию очень сладких взбитых сливок и следили за изменениями в составе его крови. И каждый раз медики обнаруживали, что кровь разрушала поглощаемые жиры и не насыщалась ими. И такие результаты были у большинства местных жителей. У них не наблюдалось никаких признаков опасных отложений в сосудах при том, что они не ограничивали себя в еде.

Видео дня

Профессор клинической фармакологии Университета Милана Чезаре Сиртори возглавил группу, которая первой нашла у людей в Лимоне ген, названный «эликсиром жизни». Его назвали «А-1 Милано». Доктор отмечает, что у носителей этого гена аномально низкий уровень HDL-холестерина - липопротеидов высокой плотности. Считается, что пониженное содержание этого «хорошего холестерина» вредит человеку и приводит к проблемам с сердцем. Но на лимонийцев это, наоборот, оказывает положительное воздействие. Ученые говорят о случившейся в давние времена с ними массовой мутации.

Сиртори, как и его коллеги, пребывает уже многие годы в замешательстве: ученые столкнулись с биологической тайной, которая не поддается разгадке. Профессор указывает, что 99% генетических мутаций протеина вызывают болезни и патологии. Но эта действует совершенно иначе, она защитила ее носителей от сердечно-сосудистых недугов. Ученые изучают лимонийский ген, чтобы понять, как использовать его в борьбе с атеросклерозом. Удалось синтезировать этот протеин в лаборатории и ввести его кроликам, после чего у животных начали исчезать закупорки артерий. В Лимоне этот ген доминирует, его находят у детей, взрослых и стариков.

Лимонийский ген случайно обнаружили у уроженца деревни, с которым в Милане произошел несчастный случай. В госпитале, куда его доставили, врачей поразила кровь пациента. Жители Лимоне называют этот ген своей медицинской страховкой, они знают, что им не суждено умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому народ там вовсю лакомится жирными колбасами и салом.