Онкологи сообщили об успешных испытаниях антираковой вакцины

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) разработали противораковую вакцину, которая индуцировала два различных типа ответа иммунной системы, что привело к значительной регрессии опухоли у мышей. Результаты испытания на животных опубликованы в журнале Cell.
Экспериментальная вакцина SNAPvax предполагает внутривенное введение. Она увеличивает количество Т-клеток иммунной системы, способных проникать и атаковать опухолевые клетки, а также задействует врожденную иммунную систему, индуцируя интерферон типа I.
Индуцированый вакциной врожденный иммунный ответ изменял микроокружение опухоли, подавляя способность раковых клеток противостоять действию иммунной системы, что в конечном счете было связано с уменьшением размера опухолей. Такого эффекта не наблюдалось при подкожном введении вакцины.
Исследователи сообщили, что вакцину-кандидат можно также вводить внутривенно людям, которые уже получили опухолеспецифические Т-клетки в качестве терапии. Вакцина может улучшить контроль над раком за счет увеличения количества Т-клеток и изменения микроокружения опухоли.