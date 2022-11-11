Онкологи сообщили об успешных испытаниях антираковой вакцины

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) разработали противораковую вакцину, которая индуцировала два различных типа ответа иммунной системы, что привело к значительной регрессии опухоли у мышей. Результаты испытания на животных опубликованы в журнале Cell.

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Экспериментальная вакцина SNAPvax предполагает внутривенное введение. Она увеличивает количество Т-клеток иммунной системы, способных проникать и атаковать опухолевые клетки, а также задействует врожденную иммунную систему, индуцируя интерферон типа I.

Индуцированый вакциной врожденный иммунный ответ изменял микроокружение опухоли, подавляя способность раковых клеток противостоять действию иммунной системы, что в конечном счете было связано с уменьшением размера опухолей. Такого эффекта не наблюдалось при подкожном введении вакцины.