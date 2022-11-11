60% европейцев являются носителями одного из "генов стройности"

Ученые из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) обнаружили генетический вариант, связанный со стройностью, у 60% европейцев. Результаты опубликованы в журнале Genome Biology.

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За последние годы генетики нашли около сотни генетических вариантов (слегка отличающихся версий одного гена), которые влияют на вероятность наличия избыточного веса или ожирения. Суммарное влияние генетики на вес оценивается примерно в 20% для большинства людей.

Ученые собрали генетический материал 790 здоровых добровольцев, а также данные о весе, содержании общего и висцерального жира, мышечной массе и окружности талии и бедер. Затем авторы проанализировали возможные ассоциации этих параметров с 48 генетическими вариантами.

Они обнаружили значительную корреляцию между одним из вариантов гена FNIP2 и склонностью добровольцев к худобе. По оценкам, этот генетический вариант присутствует почти у 60% населения Европы.

Команда «подсадила» FNIP2 лабораторным мышам. Мыши с этим вариантом имели на 10–15% меньше жира, чем их собратья. Других отличий между животными не наблюдалось.

Влияние FNIP2 на вес человека невелико. Ученые подчеркивают, что речь идет о предрасположенности. Наличие этого генетического варианта не означает, что человек может переедать, не набирая вес.