60% европейцев являются носителями одного из "генов стройности"

Ученые из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) обнаружили генетический вариант, связанный со стройностью, у 60% европейцев. Результаты опубликованы в журнале Genome Biology.
За последние годы генетики нашли около сотни генетических вариантов (слегка отличающихся версий одного гена), которые влияют на вероятность наличия избыточного веса или ожирения. Суммарное влияние генетики на вес оценивается примерно в 20% для большинства людей.
Ученые собрали генетический материал 790 здоровых добровольцев, а также данные о весе, содержании общего и висцерального жира, мышечной массе и окружности талии и бедер. Затем авторы проанализировали возможные ассоциации этих параметров с 48 генетическими вариантами.
Они обнаружили значительную корреляцию между одним из вариантов гена FNIP2 и склонностью добровольцев к худобе. По оценкам, этот генетический вариант присутствует почти у 60% населения Европы.
Команда «подсадила» FNIP2 лабораторным мышам. Мыши с этим вариантом имели на 10–15% меньше жира, чем их собратья. Других отличий между животными не наблюдалось.
Влияние FNIP2 на вес человека невелико. Ученые подчеркивают, что речь идет о предрасположенности. Наличие этого генетического варианта не означает, что человек может переедать, не набирая вес.
Ученые также выяснили, что FNIP2 связан с сигнальным путем, который сообщает клетке, какие питательные вещества ей доступны. Они предполагают, что их открытие может иметь значение для разработки и применения персонализированных средств против ожирения.