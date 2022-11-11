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1 час назад

В корейской астре нашли вещества, подавляющие коронавирус

Мир24

Ученые из Института естественных наук Южной Кореи открыли два новых противовирусных соединения. Их выделили из местных растений: конодопсиса ланцетного (Codonopsis lanceolata) и корейской астры, сообщает Antiviral Research.

В корейской астре нашли вещества, подавляющие коронавирус
Фото: Мир24Мир24

Конодопсис, также известный как деодок, широко используется в национальной кухне и народной медицине. Астра, или звездчатка, очень распространена в Корее, но за пределами полуострова не встречается.

Исследования показали, что в этих растениях содержатся сапонины (органические соединения). Эти вещества эффективно подавляли вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Они препятствовали слиянию мембран, что не позволяло вирусу проникать в клетки «жертвы».

Ученые идентифицировали два полезных вещества: астерсапонин I и лансемасид А. Они оказались способны противодействовать всем вариантам SARS-CoV-2, включая «омикрон».

Известно, что некоторые штаммы коронавируса стали более заразными из-за мутаций в спайковом белке. Они усиливали их способность связываться с рецептором на поверхности клетки. Но, как показали эксперименты, сапонины противодействовали даже таким штаммам, поскольку полностью блокировали процесс слияния мембран после связывания вируса с рецептором.

«При попадании внутрь натуральные сапонины могут доставляться в высоких концентрациях к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей. Это означает, что они могут быть эффективны при бессимптомной или ранней стадии инфекции COVID-19», – говорится в тексте научной работы.

Ученые не исключили, что в будущем на основе сапонинов будут разработаны новые лекарственные средства.

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