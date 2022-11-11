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2 часа назад

Нейробиологи доказали, что ношение защитных масок не вредит умственным способностям

Газета.Ru

Ученые из Университета Нью-Йорк доказали, что ношение защитной маски не влияет на активность мозга во время решения когнитивных задач. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Как ношение защитных масок влияет на умственные способности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нейробиологи сравнили магнитно-резонансные изображения мозга 33 студенток бакалавриата во время решения различных когнитивных задач с надетой маской и без нее. Для отслеживания концентрации кислорода в мозге ученые использовали метод BOLD fMRI — разновидность функциональной магнитно-резонансной томографии.

Изображения мозга получили в состоянии покоя (студентки лежали неподвижно и закрыли глаза), а также при выполнении заданий на постукивание пальцами в определенном порядке, при идентификации эмоций и при выполнении задания на рабочую память. Известно, что эти упражнения приводят к активации мозга, которая может зависеть от доступности кислорода.

Исследователи не обнаружили различий в активации мозга при ношении маски и без нее. Авторы отметили, что необходимы дополнительные исследования, так как испытуемые в этой работе носили маску в течение короткого интервала (около часа).

Также ученые обнаружили увеличение сопротивления при вдохе на 3%. Это подтверждает, что маски немного затрудняют дыхание, но исследователи пришли к выводу, что это увеличение было слишком маленьким, чтобы иметь значение для процесса дыхания или когнитивных функций.

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