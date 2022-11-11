Когда и почему полезно ругаться

Считается, что мат — это плохо, вульгарно и некрасиво, для невоспитанных и грубых. Доля правды в этом есть — конечно, если не контролировать употребление мата в своей речи. А вот в умеренных дозах брань может быть полезна: она позволяет справиться с гневом, разочарованием и другими сильными эмоциями. Исследования и эксперименты подтверждают: нецензурная лексика благотворно влияет на настроение, социальные связи и даже самооценку. Рассказываем, когда и как это происходит.

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Снимаем стресс

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Что-то подгорело на плите, пролили на ноут чай, уронили смартфон на кафель, кот опрокинул горшок с цветком, и теперь вам грозит незапланированная уборка… В такие моменты так и хочется выкрикнуть что-то очень неприличное. И не надо себя останавливать! Мат способствует выбросу адреналина, благодаря чему сначала происходит прилив энергии, а затем снижается стресс. А если вы еще во всех сквернословных красках опишете ситуацию в голосовом и отправите его друзьям в мессенджер, то уровень психологической нагрузки станет значительно ниже.

В критических ситуациях мат может буквально спасти кому-то жизнь. Так, американские и британские ученые за годы исследований сошлись во мнении, что хирурги и пилоты, которым разрешают ругаться на работе, лучше справляются с трудными ситуациями, чем те, кто не может материться. «Этот катарсический эффект уместного ругательства — ощущение, что вы сделали что-то запретное — дает эмоциональное освобождение», — комментирует одно из таких исследований профессор лингвистики Кэтрин Берридж.

В непонятных и непростых ситуациях мат придает силы и помогает справиться с эмоциями. Например, если машина на скорости облила вас водой из грязной лужи или кто-то толкнул вас в толпе, при помощи мата можно избежать роли пассивной жертвы. Становится уже не так обидно, когда в адрес виновника посылаются крепкие словечки. Сказать их в лицо, пожалуй, было бы не самым верным решением. А вот выругаться и отпустить ситуацию — напротив.

При определенных обстоятельствах мат позволяет решить проблему на словах, не прибегая к рукоприкладству. Тут как в животном мире, когда рычание заменяет нападение. Уж лучше послать подальше чудака, услышать в ответ то же самое и разойтись, чем пускать в дело кулаки.

Справляемся с болью

Выше уже было отмечено, что брань стимулирует выброс адреналина. Из-за этого сердце начинает биться чаще — и повышается болевой порог.

Исследования, подтвердившие обезболивающий эффект мата, провели немецкие ученые из Кильского университета под руководством Ричарда Стивенса. Они попросили студентов погрузить руку в ведро с ледяной водой и подержать ее там.

Одним разрешили при этом материться, а другим нет. 73% процента испытуемых под силой ругани продержали руки в холоде дольше.

Налаживаем отношения

Возможность вставить нецензурное слово в речь на работе повышает уровень доверия между коллегами. Наделив особой эмоциональной окраской свой рассказ или переписку, можно, например, с юмором обсуждать какие-то сложные вопросы, разряжая обстановку. Да и кому не хотелось выругаться во время очередного аврала — и получить понимание?

Ученые из Новой Зеландии провели эксперимент на мыловаренном заводе. Они пришли к выводу, что бранные слова могут показать окружающим принадлежность к определенной социальной группе. Например, новичкам возможность выругаться на работе позволяет почувствовать себя частью нового коллектива. Кроме того, многочисленные исследования американских ученых и докторов психологии свидетельствуют о том, что мат — один из показателей высокого интеллекта.

И тут невольно вспоминается наследие великих. Пушкин, Толстой, Некрасов, Бунин, Есенин и Маяковский были не прочь красиво и уместно вставить матерное слово в свою речь и произведения. А уж творчество Венедикта Ерофеева или Сорокина — это и вовсе особый пласт современной литературы, который сложно представить без неповторимой обсценной окраски.

Определяем меру

В русской речи не больше 10 матерных слов, которые используются практически в любых ситуациях. Мы умело вплетаем брань в свою речь, мысли и даже быт. Матерные слова на футболках и ежедневниках, сумках и чехлах для смартфонов — дело привычное. Но, разумеется, должен быть и внутренний цензор, который понимает, когда материться уместно, а когда нет.