Найдено новое направление в лечении рака

Ученые из Технологического университета Чалмерса нашли новое направление в лечении рака: ими стали медьсвязывающие белки. Выводы работы описаны в журнале PNAS.

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Дело в том, что для активного роста и распространения раковым клеткам необходимы белки Memo1, которые связывают ионы меди. Человеческому организму тоже требуется этот металл для выполнения важных биологических процессов. Предыдущие исследования показали, что у онкобольных уровень меди в опухолевых клетках и сыворотке крови повышен, что означает, что раковым клеткам нужно больше меди, чем здоровым клеткам.

Авторы заметили, что когда Memo1 взаимодействует с медью, токсичные окислительно-восстановительные реакции металла блокируются. Это создает зависимость опухоли от большого количества меди, потому что повышенные показатели могут спровоцировать химические реакции, которые вредны для раковых клеток.