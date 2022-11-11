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3 часа назад

Найдено новое направление в лечении рака

Lenta.ru

Ученые из Технологического университета Чалмерса нашли новое направление в лечении рака: ими стали медьсвязывающие белки. Выводы работы описаны в журнале PNAS.

Найдено новое направление в лечении рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дело в том, что для активного роста и распространения раковым клеткам необходимы белки Memo1, которые связывают ионы меди. Человеческому организму тоже требуется этот металл для выполнения важных биологических процессов. Предыдущие исследования показали, что у онкобольных уровень меди в опухолевых клетках и сыворотке крови повышен, что означает, что раковым клеткам нужно больше меди, чем здоровым клеткам.

Авторы заметили, что когда Memo1 взаимодействует с медью, токсичные окислительно-восстановительные реакции металла блокируются. Это создает зависимость опухоли от большого количества меди, потому что повышенные показатели могут спровоцировать химические реакции, которые вредны для раковых клеток.

Исследователи выявили, что Memo1 может образовывать группу с другим медьсвязывающим белком — Atox1. Ранее было замечено, что эта молекула с помощью меди способствует перемещению раковых клеток и последующему формированию метастазов. Полученные результаты показывают, что медь и переносящие ее белки могут стать новыми мишенями в лечении рака.

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