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2 часа назад

Иммунологи применили генетическое редактирование для лечения тяжелых отеков у взрослых

Газета.Ru

Ученые из Лондонского центра иммунологии продемонстрировали эффективность лечения редкого заболевания с использованием технологии редактирования генома CRISPR. Исследование представлено на Ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии ACAAI.

Ученые применили генетическое редактирование для лечения тяжелых отеков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наследственная ангиоэдема — это редкое генетическое заболевание, характеризующееся тяжелыми и непредсказуемыми приступами отека в различных органах и тканях тела, которые могут быть болезненными и смертельно опасными.

Ученые использовали препарат NTLA-2002 для "выключения" гена KLKB1 в клетках печени, ответственного за выработку особого белка калликреина, который и вызывает обострение ангиоэдемы. Мужчины и женщины, участвовавшие в исследовании, получали препарат в дозе 25, 50 или 75 мг.

У всех пациентов после однократного приема NTLA-2002 наблюдалось быстрое и значительное снижение уровня калликреина в плазме крови. У пациентов также снизилась частота и тяжесть приступов. Большинство нежелательных явлений из-за препарата были легкими и разрешались в течение одного дня. Вторая фаза клинических испытаний начнется в первой половине 2023 года.

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