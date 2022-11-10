Ученые применили генетическое редактирование для лечения тяжелых отеков

Ученые из Лондонского центра иммунологии продемонстрировали эффективность лечения редкого заболевания с использованием технологии редактирования генома CRISPR. Исследование представлено на Ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии ACAAI.

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Наследственная ангиоэдема — это редкое генетическое заболевание, характеризующееся тяжелыми и непредсказуемыми приступами отека в различных органах и тканях тела, которые могут быть болезненными и смертельно опасными.

Ученые использовали препарат NTLA-2002 для "выключения" гена KLKB1 в клетках печени, ответственного за выработку особого белка калликреина, который и вызывает обострение ангиоэдемы. Мужчины и женщины, участвовавшие в исследовании, получали препарат в дозе 25, 50 или 75 мг.