Почему "совы" больше склонны к тревожности, чем "жаворонки"

Согласно результатам нового исследования, у людей-"сов" действительно выше склонность к тревожности и тревожным расстройствам по сравнению с людьми-"жаворонками". А объясняется это их эмоциональной реакцией на страх.

По хронотипу всех людей можно разделить на «сов» и «жаворонков». Первые наиболее продуктивны в вечернее время, вторые - утром. Есть ещё промежуточный тип, который может хорошо приспособиться к работе как в утренние, так и в вечерние часы.

Команда учёных изучила реакцию страха у здоровых людей с различными хронотипами. В научной статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders, специалисты проанализировали данные о 40 людях - студентах Мессинского университета. Из них 20 человек имели промежуточный хронотип, а ещё 20 человек - вечерний (то есть были «совами»). Всем участникам нужно было в течение двух дней выполнять задания, основанные на классической павловской парадигме страха.

Результаты исследования показали, что у «сов» реакция приобретения страха была более выраженное по сравнению с людьми с промежуточным хронотипом. Это подтверждает тот факт, что люди с вечерним хронотипом имеют больше шансов на развитие тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства.