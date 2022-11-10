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1 час назад

Почему "совы" больше склонны к тревожности, чем "жаворонки"

Ferra.ruиещё 1

Согласно результатам нового исследования, у людей-"сов" действительно выше склонность к тревожности и тревожным расстройствам по сравнению с людьми-"жаворонками". А объясняется это их эмоциональной реакцией на страх.

Почему "совы" больше склонны к тревожности, чем "жаворонки"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По хронотипу всех людей можно разделить на «сов» и «жаворонков». Первые наиболее продуктивны в вечернее время, вторые - утром. Есть ещё промежуточный тип, который может хорошо приспособиться к работе как в утренние, так и в вечерние часы.

Команда учёных изучила реакцию страха у здоровых людей с различными хронотипами. В научной статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders, специалисты проанализировали данные о 40 людях - студентах Мессинского университета. Из них 20 человек имели промежуточный хронотип, а ещё 20 человек - вечерний (то есть были «совами»). Всем участникам нужно было в течение двух дней выполнять задания, основанные на классической павловской парадигме страха.

Результаты исследования показали, что у «сов» реакция приобретения страха была более выраженное по сравнению с людьми с промежуточным хронотипом. Это подтверждает тот факт, что люди с вечерним хронотипом имеют больше шансов на развитие тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства.

Учёные полагают, что связана более высокая уязвимость к тревоге у «сов» может быть с изменённым приобретением страха.

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