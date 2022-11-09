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1 час назад

Случаи переломов в детстве часто приводят к повторным переломам во взрослой жизни

FBM.ru

Научная работа исследователей из Университета Отаго в Новой Зеландии продемонстрировала, что склонность к переломам костей в детском возрасте сохраняется и во взрослой жизни. Работа обнародована в журнале Osteoporosis International.

Переломы в детстве приводят к повторным переломам во взрослой жизни
Фото: FBM.ruFBM.ru

Специалисты использовали данные Данидинского мультидисциплинарного исследования здоровья и развития тысячи человек, которые родились между 1972 и 1973 годами. Выяснилось, что повторяющиеся переломы в детстве имеют связь с высоким риском переломов и малой плотностью костей в зрелом возрасте. Согласно сведения ученых, ломавшие кости в детстве вдвое чаще имели переломы во взрослой жизни.

«Четверть мальчиков и 15 процентов девочек страдают от множественных (2 или более) переломов. И наши результаты показывают, что повышенная хрупкость скелета может проявляться в раннем возрасте. Наша работа поможет выявлять проблемы хрупкости костей еще в детстве, что позволит принять меры и вовремя укрепить кости», — прокомментировали исследователи.

Работа также подтвердила, что повышенный риск переломов не имеет связи с прочими факторами, к примеру, ожирением или занятием спортом. Помимо этого, у женщин детские переломы были обусловлены более низкой минеральной плотностью костей в районе бедер, однако у мужчин данной разницы не было.

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