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50 минут назад

Ученые Гарварда выяснили, что хирургия уменьшает боль в ногах у 100% пациентов с ЗПА

FBM.ru

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что хирургическое восстановление кровотока в ногах уменьшает боль и улучшает качество жизни у людей с заболеванием периферических артерий (ЗПА). Предварительные результаты были представлены на собрании Американской кардиологической ассоциации.

Ученые выяснили, что хирургия уменьшает боль в ногах у 100% пациентов с ЗПА
Фото: FBM.ruFBM.ru

В исследовательской работе участвовали 1 830 граждан из США, Канады, Италии, Финляндии и Новой Зеландии с тяжелым ЗПА. Средний возраст составил 67 лет. 28% добровольцев были женщины и 72% были белыми. 36% участников курили сигареты, у 69% был диабет, а у 11% добровольцев была терминальная стадия заболевания почек. Примерно 22% участников назвали боли в ногах в покое главным симптомом.

Шунтирование – это основной метод лечения людей с высоким риском ампутации из-за ЗПА. Ангиопластика – менее инвазивный подход, который расширяет просвет артерии с помощью катетера и/или стента.

Показатели боли значительно снижаются, как после шунтирования, так и после ангиопластики. Ученые отметили, что шунтирование вены показывает лучший результат, но более длительным является период восстановления.

Накопление жировых бляшек в артериях является следствием возникновения ЗПА. Боль, судороги или слабость в ногах и ступнях возникают во время ходьбы. 11% пациентов испытывают болевые ощущения даже в состоянии покоя, так как недостаток кровотока приводит к хронической ишемии. Если не лечить заболевание периферических артерий, то следствием станет ампутация.

Наука,Гарвардский университет,
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