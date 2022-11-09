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31 минуту назад

Врачи сообщили, что каждый пятый человек осознает момент клинической смерти

Газета.Ru

Каждый пятый человек «ощущает» момент клинической смерти и чувствует это состояние. Об этом сообщает пресс-служба Нью-Йоркского университета.

Врачи: каждый пятый человек осознает момент клинической смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В исследовании, проведенном под руководством специалистов Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете приняли участие 567 мужчин и женщин, у которых остановилось сердце во время госпитализации и которые прошли сердечно-легочную реанимацию в период с мая 2017 года по март 2020 года в Соединенных Штатах и Великобритании. Из них менее 10% излечились полностью и были выписаны из больницы.

Выжившие сообщили об уникальных осознанных переживаниях, включая ощущение отделения от тела, о пассивном наблюдении за происходящим без боли или страданий, о переоценке жизни, в том числе своих действий, намерений и мыслей. Кроме того, оказалось, что эти переживания отличаются от галлюцинаций, бреда, иллюзий, снов или помрачения создания, вызванного процессом реанимации.

В работу также вошли тесты на скрытую активность мозга. Ключевым открытием стало обнаружение признаков мозговой активности, включая так называемые гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны, которые наблюдались на протяжении до часа. Некоторые из этих мозговых волн обычно возникают, когда люди находятся в сознании и способны выполнять высшие психические функции, включая мышление и восприятие.

Ранее врачи назвали эффективное лечение при нарушении кровотока в ногах.

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