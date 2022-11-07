Ученые выяснили, как умственные способности зависят от хронотипа

Ученые Университета Оттавы выяснили, как влияет хронотип на интеллектуальные способности человека в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Research in Behavioral Sciences.

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В рамках проведенной работы ученые изучили данные 61 человека в возрасте от 20 до78 лет. Для участников провели разносторонний скрининг, чтобы исключить нарушение сна и другие факторы, а также людей оснастили устройствами для мониторинга их активности.

В результате удалось выяснить, что люди, которые раньше ложатся спать и раньше просыпаются, обладают лучшими вербальными способностями. Поскольку традиционно занятия в школах и вузах начинаются в первой половине дня, те, кто просыпается раньше, имеют лучшую предрасположенность к усвоению новой информации. При этом люди, которые встают поздно, не могут изучать новый материал с той же эффективностью.

Авторы исследования также подчеркивают, что мозгу необходим регулярный режим сна, однако наиболее оптимально отталкиваться при его составлении от своего врожденного биологического ритма.