Ученые выяснили, как умственные способности зависят от хронотипа

Ученые Университета Оттавы выяснили, как влияет хронотип на интеллектуальные способности человека в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Research in Behavioral Sciences.
В рамках проведенной работы ученые изучили данные 61 человека в возрасте от 20 до78 лет. Для участников провели разносторонний скрининг, чтобы исключить нарушение сна и другие факторы, а также людей оснастили устройствами для мониторинга их активности.
В результате удалось выяснить, что люди, которые раньше ложатся спать и раньше просыпаются, обладают лучшими вербальными способностями. Поскольку традиционно занятия в школах и вузах начинаются в первой половине дня, те, кто просыпается раньше, имеют лучшую предрасположенность к усвоению новой информации. При этом люди, которые встают поздно, не могут изучать новый материал с той же эффективностью.
Авторы исследования также подчеркивают, что мозгу необходим регулярный режим сна, однако наиболее оптимально отталкиваться при его составлении от своего врожденного биологического ритма.
Недавно нейробиологи из Массачусетского университета назвали причину отказа детей от дневного сна. По мнению ученых, созревание ответственной за память и обучение части мозга — гиппокампа — связано с низкой потребностью маленьких детей в дневном сне.