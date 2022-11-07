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15 минут назад

Названы снижающие холестерин пищевые добавки, которые не работают

Газета.Ruиещё 1

Шесть популярных добавок, которые люди обычно принимают для улучшения здоровья сердца и снижения уровня "плохого" холестерина, оказались бесполезными. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета, работа которых была представлена во время научного симпозиума по реанимации Американской кардиологической ассоциации 2022 года.

Названы снижающие холестерин пищевые добавки, которые не работают
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Плохой" холестерин - это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Именно они формируют атеросклеротические бляшки, из-за которых происходит сужение просвета сосудов.

В результате нарушается кровоснабжение органов. Высокий уровень ЛПНП вызывает риск развития атеросклероза и таких его проявлений, как инфаркт миокарда и инсульт.

Чтобы снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, люди часто принимают рыбий жир, фитостеролы, а также едят чеснок, корицу, куркуму и красный дрожжевой рис.

Чтобы оценить эффект добавок, исследователи сравнили их воздействие с низкой дозой статинов - лекарств, снижающих уровень холестерина - и плацебо. В исследовании приняли участие 190 добровольцев, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники были разделены на группы и получали вышеперечисленные добавки в течение 28 дней.

Статины оказали наибольшее влияние и значительно снизили уровень "плохого" холестерина по сравнению с пищевыми добавками и плацебо.

Среднее снижение уровня ЛПНП после 28 дней приема статинов составило почти 40%, общий уровень холестерина также снизился в среднем на 24%, уровень триглицеридов (повышенный уровень триглицеридов является признаком развития ряда заболеваний) в крови снизился на 19%.

Ни у одного из добровольцев, принимавших добавки или плацебо, не наблюдалось значительного снижения уровня ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов.

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