Названы снижающие холестерин пищевые добавки, которые не работают

Шесть популярных добавок, которые люди обычно принимают для улучшения здоровья сердца и снижения уровня "плохого" холестерина, оказались бесполезными. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета, работа которых была представлена во время научного симпозиума по реанимации Американской кардиологической ассоциации 2022 года.

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"Плохой" холестерин - это липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Именно они формируют атеросклеротические бляшки, из-за которых происходит сужение просвета сосудов.

В результате нарушается кровоснабжение органов. Высокий уровень ЛПНП вызывает риск развития атеросклероза и таких его проявлений, как инфаркт миокарда и инсульт.

Чтобы снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, люди часто принимают рыбий жир, фитостеролы, а также едят чеснок, корицу, куркуму и красный дрожжевой рис.

Чтобы оценить эффект добавок, исследователи сравнили их воздействие с низкой дозой статинов - лекарств, снижающих уровень холестерина - и плацебо. В исследовании приняли участие 190 добровольцев, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники были разделены на группы и получали вышеперечисленные добавки в течение 28 дней.

Статины оказали наибольшее влияние и значительно снизили уровень "плохого" холестерина по сравнению с пищевыми добавками и плацебо.

Среднее снижение уровня ЛПНП после 28 дней приема статинов составило почти 40%, общий уровень холестерина также снизился в среднем на 24%, уровень триглицеридов (повышенный уровень триглицеридов является признаком развития ряда заболеваний) в крови снизился на 19%.