Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
31 минуту назад

Ученые связали проблемы со слухом с риском возникновения деменции

Газета.Ru

Ученые из Оксфордского университета установили, что проблемы со слухом связаны с развитием деменции в более старшем возрасте. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Ученые связали проблемы со слухом с риском развития деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали данные британского хранилища анонимных данных о состоянии здоровья жителей Великобритании UK BioBank. Ученые использовали сведения о 82 тыс. взрослых старше 60 лет, которые не страдали деменцией и прошли оценку слуха в начале исследования: они должны были распознавать произносимые цифры на фоне белого шума.

Примерно через 11 лет у 1285 участников развилась деменция. Оказалось, что те, кто не мог расслышать собеседника в шумной обстановке, имели в два раза более высокий риск развития деменции.

По словам ученых, проблемы со слухом – это не просто симптом слабоумия, а фактор риска.

По словам ученых, людям с проблемами со слухом следует задуматься о профилактике деменции. Кроме того, открытие специалистов поможет медикам диагностировать заболевание на более ранних стадиях.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители