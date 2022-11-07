Ученые связали проблемы со слухом с риском развития деменции

Ученые из Оксфордского университета установили, что проблемы со слухом связаны с развитием деменции в более старшем возрасте. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Исследователи проанализировали данные британского хранилища анонимных данных о состоянии здоровья жителей Великобритании UK BioBank. Ученые использовали сведения о 82 тыс. взрослых старше 60 лет, которые не страдали деменцией и прошли оценку слуха в начале исследования: они должны были распознавать произносимые цифры на фоне белого шума.

Примерно через 11 лет у 1285 участников развилась деменция. Оказалось, что те, кто не мог расслышать собеседника в шумной обстановке, имели в два раза более высокий риск развития деменции.

По словам ученых, проблемы со слухом – это не просто симптом слабоумия, а фактор риска.