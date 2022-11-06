Ученые создали "поглаживающее" устройство для борьбы с алкоголизмом

Группа специалистов из университета Аалто в Финляндии разработала специальное устройство, предназначенное для борьбы с алкоголизмом. Его описание было опубликовано на научном портале MedicalXpress.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Устройство представляет собой браслет, который имитирует приятные поглаживания по руке. Ученые уверяют, что это способствуют выбросу дофамина и окситоцина в организм, что вызывает у носителя устройства приятное ощущение удовольствия.

Это повышает стрессоустойчивость человека и поможет отказаться от пагубной привычки. Однако ученые отмечают, что устройство стоит расценивать лишь как часть полноценной терапии алкогольной зависимости, а не ее замена.