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13 минут назад

Биологи обнаружили вирусы, способные образовать гибрид при совместном заражении человека

Газета.Ru

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и вирус гриппа A (IAV) могут образовывать гибридные вирусные частицы в клетках легких человека. Результаты опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Обнаружены вирусы, способные образовать гибрид при совместном заражении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологи обнаружили в культуре клеток человека гибридные вирусные частицы, которые формировались при одновременном заражении вирусами IAV и RSV. Они содержали структурные, функциональные и геномные компоненты обоих родительских вирусов и были способны заражать новые клетки. Эти гибридные вирусные частицы уклонялись от антител, нацеленных на IAV, а также могли заражать клетки, которые не инфицировал родительский вирус.

Хотя инфекции IAV обычно ограничиваются верхними дыхательными путями, гибридные вирусные частицы со структурными и функциональными компонентами обоих вирусов могут вызывать инфекции IAV в нижних отделах дыхательных путей. Эти результаты указывают на потенциальное увеличение патогенности и тяжести заболевания при коинфекции, а также на возможные осложнения, включая пневмонию. Авторы работы призывают ученых уделять больше внимания исследованию коинфекций. Авторы подчеркнули, что их работа была сосредоточена на культуре клеток, и требуются исследования на живых организмах, чтобы подтвердить их выводы.

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