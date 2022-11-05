Обнаружены вирусы, способные образовать гибрид при совместном заражении

Биологи обнаружили в культуре клеток человека гибридные вирусные частицы, которые формировались при одновременном заражении вирусами IAV и RSV. Они содержали структурные, функциональные и геномные компоненты обоих родительских вирусов и были способны заражать новые клетки. Эти гибридные вирусные частицы уклонялись от антител, нацеленных на IAV, а также могли заражать клетки, которые не инфицировал родительский вирус.

Хотя инфекции IAV обычно ограничиваются верхними дыхательными путями, гибридные вирусные частицы со структурными и функциональными компонентами обоих вирусов могут вызывать инфекции IAV в нижних отделах дыхательных путей. Эти результаты указывают на потенциальное увеличение патогенности и тяжести заболевания при коинфекции, а также на возможные осложнения, включая пневмонию. Авторы работы призывают ученых уделять больше внимания исследованию коинфекций. Авторы подчеркнули, что их работа была сосредоточена на культуре клеток, и требуются исследования на живых организмах, чтобы подтвердить их выводы.