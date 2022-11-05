Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Cell Reports Medicine: устойчивость к вирусам связана с повышенной выработкой интерферона I

Газета.Ru

Cell Reports Medicine: устойчивость к вирусам связана с повышенной выработкой интерферона I.

Врачи раскрыли секрет устойчивых к вирусам людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине раскрыли секрет сопротивления вирусным инфекциям, проанализировав иммунную систему женщин, подвергшихся заражению гепатитом С в результате переливания крови более 40 лет назад. Результаты опубликованы в Cell Reports Medicine.

Между 1977 и 1979 годами в Ирландии несколько тысяч женщин подверглись воздействию вируса гепатита С, получив лекарства против резус-конфликта во время беременности. Препараты изготовили из плазмы крови, донор которой болел гепатитом С. Но заболели не все женщины. У одних инфекцию поборол иммунитет, другие и вовсе не заразились, так как были невосприимчивы к гепатиту С. Ученые предположили, что женщины, которые побороли вирус, имели усиленный врожденный иммунный ответ.

Авторам удалось найти и пригласить в исследование 40 женщин из устойчивой группы, а также 90 женщин, которые были инфицированы. 20 женщин из каждой группы сдали образец крови, который ученые стимулировали молекулами, имитирующими вирусную инфекцию и приводящими к активации врожденной иммунной системы. Они обнаружили, что у устойчивых к инфекции женщин были высокие уровни интерферона I после стимуляции. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусном ответе. Эта работа может изменить представление ученых и врачей об иммунитете и защите от вирусов.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители