Врачи раскрыли секрет устойчивых к вирусам людей

Cell Reports Medicine: устойчивость к вирусам связана с повышенной выработкой интерферона I.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине раскрыли секрет сопротивления вирусным инфекциям, проанализировав иммунную систему женщин, подвергшихся заражению гепатитом С в результате переливания крови более 40 лет назад. Результаты опубликованы в Cell Reports Medicine.

Между 1977 и 1979 годами в Ирландии несколько тысяч женщин подверглись воздействию вируса гепатита С, получив лекарства против резус-конфликта во время беременности. Препараты изготовили из плазмы крови, донор которой болел гепатитом С. Но заболели не все женщины. У одних инфекцию поборол иммунитет, другие и вовсе не заразились, так как были невосприимчивы к гепатиту С. Ученые предположили, что женщины, которые побороли вирус, имели усиленный врожденный иммунный ответ.