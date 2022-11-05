Врачи: ночной образ жизни нарушает развитие мозга у подростков

Ученые из Мельбурнского университета выяснили, что переход подростков к ночному образу жизни повышает риск агрессивного поведения и изменяет структуру мозга. Работа опубликована в the Journal of Child Psychology and Psychiatry.

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Авторы работы попросили 200 подростков и их родителей заполнить серию анкет о предпочтениях подростков в отношении сна, а также об эмоциональном благополучии. Участники заполняли эти анкеты несколько раз в течение следующих семи лет. Подросткам также сделали два сканирования мозга с интервалом в несколько лет. При этом ученые сосредоточились на картировании изменений в структуре белого вещества — соединительной ткани мозга, которая позволяет нашему мозгу эффективно обрабатывать информацию. Ранее исследования показали, что структура белого вещества жаворонков и сов отличается, но работа авторов стала первой, в которой оценивалось формирование этих отличий со временем.

Результаты показали, что подростки, которые стали «совами» в раннем подростковом возрасте (в 12–13 лет), с большей вероятностью столкнутся с поведенческими проблемами несколько лет спустя. Это включало большую агрессию, нарушение правил и антиобщественное поведение. Но они не подвергались повышенному риску эмоциональных проблем, таких как тревога или плохое настроение. При этом прежние эмоциональные и поведенческие проблемы не влияли на то, был ли подросток более активен утром или вечером.

У подростков-полуночников белое вещество увеличилось медленнее по сравнению с «жаворонками». Это может объяснить разницу в поведении, так как рост белого вещества важен в подростковом возрасте для поддержки когнитивного, эмоционального и поведенческого развития.