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1 час назад

Ученые из Канады модифицировали клетки крови и сделали «клеточную бомбу» с антибиотиками

FBM.ru

Гематологи из Макмастерского университета в Онтарио модифицировали красные кровяные клетки для таргетной транспортировки антибиотиков. Научная работа опубликована в журнале ACS Infectious Diseases.

Ученые сделали «клеточную бомбу» с антибиотиками
Фото: FBM.ruFBM.ru

В эритроцитах ученые заменили все субклеточное содержимое на антибактерийные препараты. К клеточным мембранам они прикрепили антитела, которые могут связываться только с определенными молекулами патогенных микробов. Затем возвратили эритроциты обратно в кровеносное русло.

Автор исследования, доктор Ханна Кривиц рассказала, что когда эритроцит достигнет своей цели, он прилипнет к поверхности бактерии, выделяя антибиотик.

«Благодаря столь необычной упаковке вредный для тканей организма препарат больше не сможет навредить нормальным клеткам, а длительный срок жизни эритроцитов позволит им рано или поздно добраться до цели и уничтожить ее. К тому же, находясь внутри эритроцита, антибиотик не будет взаимодействовать с иммунными клетками, которые смогут посчитать его опасным токсином и уничтожить», — говорит Кривиц.

По словам исследователей, благодаря эритроцитарному способу таргетной доставки специалисты смогут транспортировать лекарства в труднодоступные зоны организма, к примеру, в головной мозг.

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