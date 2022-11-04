Ученые заявили, что кроссворды помогают в борьбе с деменцией

Группа исследователей, в состав которой вошли ученые из Колумбийского университета и Университета Дьюка, выяснили, что разгадывание кроссвордов может способствовать профилактике деменции.

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В экспериментах исследователей приняли участие более 100 человек старше 70 лет. У всех испытуемых ранее были диагностированы легкие когнитивные нарушения.

Участников разделили на две группы: первая на протяжении 78 недель регулярно разгадывала кроссворды, а вторая проводила время за компьютерными играми, которые были разработаны специалистами для борьбы с ухудшениями памяти.