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4 часа назад

Ученые выяснили, что кроссворды помогают в борьбе с деменцией

Волгоградская правда

Группа исследователей, в состав которой вошли ученые из Колумбийского университета и Университета Дьюка, выяснили, что разгадывание кроссвордов может способствовать профилактике деменции.

Ученые заявили, что кроссворды помогают в борьбе с деменцией
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В экспериментах исследователей приняли участие более 100 человек старше 70 лет. У всех испытуемых ранее были диагностированы легкие когнитивные нарушения.

Участников разделили на две группы: первая на протяжении 78 недель регулярно разгадывала кроссворды, а вторая проводила время за компьютерными играми, которые были разработаны специалистами для борьбы с ухудшениями памяти.

По итогам многодневных наблюдений эксперты оценили когнитивные показатели пожилых людей, участвующих в эксперименте, и выяснили, что компьютерные игры даже усугубляют проблемы с памятью, а решение кроссвордов, напротив, способствует ее улучшению.

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