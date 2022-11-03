Почему одни боятся щекотки, а другие – нет

"Рамблер" спросил у эксперта, почему кто-то готов пуститься в бегство, пригрози ему щекоткой, а кто-то и не шелохнется, даже если его долго и упорно щекотать. Как это объясняют врачи, мы узнали у нашего эксперта, терапевта Дениса Прокофьева.

Версий довольно много, как оказалось. Некоторые считают, что щекотка – это защитная реакция нашего организма, предназначенная для того, чтобы человек мог почувствовать, если по нему, например, ползет насекомое. Некоторые даже считают, что смех, который раздается во время щекотки, вовсе и не смех, а лишь начинающийся плач, или же следствие расслабления после резкого испуга – "это всего лишь щекотка, никакой опасности на самом деле нет". Однако смеются от щекотки далеко не все. Кому-то эти ощущения крайне неприятны, а кто-то и вовсе останется равнодушен, как ни старайся.

На самом деле все зависит от порога чувствительности человека. Когда мы видим, что дети реагируют на щекотку смехом, мы можем понять, что нервная система находится в возбужденном состоянии. Поэтому легко проверить, как у взрослого, так и у ребенка, в каком состоянии находится нервная система – пощекотите его. Если небольшое прикосновение пальцами вызывает щекотку, это говорит о гипервозбудимости нервной системы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Чего точно не стоит делать, по словам доктора, так это злоупотреблять щекоткой. Это может вызывать гипервозбудимость нервной системы, которая способна привести к тикам и прочим неприятностям.