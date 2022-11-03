Почему одни боятся щекотки, а другие – нет

"Рамблер" спросил у эксперта, почему кто-то готов пуститься в бегство, пригрози ему щекоткой, а кто-то и не шелохнется, даже если его долго и упорно щекотать. Как это объясняют врачи, мы узнали у нашего эксперта, терапевта Дениса Прокофьева.
Версий довольно много, как оказалось. Некоторые считают, что щекотка – это защитная реакция нашего организма, предназначенная для того, чтобы человек мог почувствовать, если по нему, например, ползет насекомое. Некоторые даже считают, что смех, который раздается во время щекотки, вовсе и не смех, а лишь начинающийся плач, или же следствие расслабления после резкого испуга – "это всего лишь щекотка, никакой опасности на самом деле нет". Однако смеются от щекотки далеко не все. Кому-то эти ощущения крайне неприятны, а кто-то и вовсе останется равнодушен, как ни старайся.
Чего точно не стоит делать, по словам доктора, так это злоупотреблять щекоткой. Это может вызывать гипервозбудимость нервной системы, которая способна привести к тикам и прочим неприятностям.
Некоторые ученые и вовсе предполагают, что реакция на щекотку зависит еще и от темперамента человека – сильные и волевые люди могут никак не реагировать на нее в отличие от других. Однако у этой версии нет доказательств.