Алкоголизм связали с повышенным риском суицида

Ученые Калифорнийского университета связали алкоголизм с повышенным риском суицида и членовредительства. Результаты работы опубликованы в журнале BJPsych Open.

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В процессе исследования были рассмотрены данные почти 15 тысяч человек, которых опросили психиатры о количестве употребляемого алкоголя и моделях приема. Затем данные сравнили с самооценкой случаев попыток самоубийства, суицидальных мыслей и самоповреждений за последний год.

Авторы заметили, что выражение близких людей беспокойства относительно злоупотребления алкоголем является основным предиктором риска самоубийства и членовредительства. Например, те, чьи друзья, родственники или коллеги тревожились по поводу их употребления алкоголя, в три раза чаще пытались покончить с собой, в 2,5 раза чаще имели суицидальные мысли и в 1,5 раза чаще имели вероятность самоповреждения.

Четкой корреляции, основанной на уровне потребления, выделить не удалось, поскольку не было последовательных различий в риске самоубийства и членовредительства между людьми с различным количеством приема алкоголя. Однако те, кто находился в самой высокой категории потребления, что означает прием свыше 30 единиц алкоголя в неделю, сталкивались с более высокими рисками.