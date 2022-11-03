Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Алкоголизм связали с повышенным риском суицида

Lenta.ru

Ученые Калифорнийского университета связали алкоголизм с повышенным риском суицида и членовредительства. Результаты работы опубликованы в журнале BJPsych Open.

Алкоголизм связали с повышенным риском суицида
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования были рассмотрены данные почти 15 тысяч человек, которых опросили психиатры о количестве употребляемого алкоголя и моделях приема. Затем данные сравнили с самооценкой случаев попыток самоубийства, суицидальных мыслей и самоповреждений за последний год.

Авторы заметили, что выражение близких людей беспокойства относительно злоупотребления алкоголем является основным предиктором риска самоубийства и членовредительства. Например, те, чьи друзья, родственники или коллеги тревожились по поводу их употребления алкоголя, в три раза чаще пытались покончить с собой, в 2,5 раза чаще имели суицидальные мысли и в 1,5 раза чаще имели вероятность самоповреждения.

Четкой корреляции, основанной на уровне потребления, выделить не удалось, поскольку не было последовательных различий в риске самоубийства и членовредительства между людьми с различным количеством приема алкоголя. Однако те, кто находился в самой высокой категории потребления, что означает прием свыше 30 единиц алкоголя в неделю, сталкивались с более высокими рисками.

В сентябре сотрудники Йельской медицинской школы (США) заявили, что распространенный препарат, используемый для терапии сердечных болезней, является эффективным в борьбе с алкоголизмом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители