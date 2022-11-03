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2 часа назад

Ученые нашли связь между лишним весом и артериальным давлением

Вечерняя Москваиещё 1

Люди с высоким артериальным давлением имеют более высокий уровень воспаления после еды, эта связь обусловлена висцеральным жиром, который обволакивает органы брюшной полости. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые нашли связь между лишним весом и артериальным давлением
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперты полагают, что уменьшение жира на животе может играть важную роль в улучшении реакции организма на пищу у людей с высоким артериальным давлением.

— Люди с высоким артериальным давлением с большей вероятностью будут иметь более высокий уровень висцерального жира, чем люди с нормальным артериальным давлением. Наше исследование показало, что висцеральный жир действительно ответственен за значительную разницу, которую мы наблюдаем в уровнях жиров в крови и инсулина между этими двумя группами после еды, — заявил автор исследования Панайотис Лука.

Ученые пришли к таким выводам в ходе исследования PREDICT, в рамках которого около тысячи участников фиксировали реакцию своего организма на пищу в течение двух недель.

До этого врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала главный аспект похудения. По ее словам, снижению веса будет способствовать принятие пищи в строго определенное время.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главные опасности «голодных» диет. Специалист уточнил, что при соблюдении таких диет не исключено обострение некоторых психических заболеваний, в частности депрессии и шизофрении.

Наука,Михаил Гинзбург,
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