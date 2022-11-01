Обнаружен механизм выживания ВИЧ в клетках человека

Ученые Университета Питтсбурга в США обнаружили новый механизм выживания ВИЧ в человеческих клетках. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Signaling, показывают, что вирусный белок Nef перенаправляет работу клеточных ферментов, выполняющих важные сигнальные функции.

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Nef, который кодируется РНК-геномом вирусов ВИЧ-1 и вирусом иммунодефицита обезьян SIV, вызывает активацию тирозинкиназ — ферментов, которые опосредуют множество сигнальных реакций. Так, семейство тирозинкиназ Tec участвует во внутриклеточной передачи сигналов от различных молекул на поверхности клетки, например, цитокиновых рецепторов, антигенов в лейкоцитах, интегринов и рецепторов, связанных с G-белком. Эти поверхностные молекулы связываются с внешними сигнальными веществами, в том числе с потенциальными патогенами, и используются для передачи сигнала внутрь клетки, изменяя ее активность.

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Тирозинкиназы выполняют свои функции, перенося фосфатную группу от энергетической молекулы аденозинтрифосфата — АТФ — к тирозиновым остаткам специфических белков внутри клеток. Тем самым они способствуют протеканию различных биохимических реакций.

Ученые обнаружили, что Nef регулирует активность Tec-тирозинкиназы Брутона (Btk) в миелоидных клетках ранее неизвестным способом. Вирусный белок способствует структурным изменениям фермента, стабилизируя в нем межмолекулярный комплекс, образованный доменами (подструктурами) SH3 и SH2. Взаимодействия между этими доменами важны для правильного выполнения ферментом своих функций. Вызванные Nef изменения усиливают активность Btk и, таким образом, позволяют ВИЧ рекрутировать его для собственных нужд.