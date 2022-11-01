Ученые обнаружили неочевидный способ снять головную боль

Оказывается, при головной боли могут помочь не только медицинские препараты, но и куда более неочевидные методы. Ученые обнаружили, что чудодейственным свойством обладает... зеленый свет! В исследовании, представленном 23 октября на ежегодном собрании Американского общества анестезиологов в Новом Орлеане, доктор Падма Гулур, заместитель заведующего кафедрой анестезиологии Университета Дьюка, сообщила о проведенном ею эксперименте. Об этом рассказывает американское издание Time.

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Так, 34 пациентам с фибромиалгией было поручено носить тонированные очки разных оттенков по четыре часа в день в течение двух недель. Десять пациентов носили очки с синими линзами, 12 — с прозрачными, остальные — с зелеными. После эксперимента участники с зелеными очками в 4 раза чаще отмечали, что головная боль уменьшилась.

Кроме того, есть и более ранние данные о положительном влиянии зеленого света на состояние человека. Так, в 2020 году сообщалось о том, что пациенты, страдающие мигренью, почувствовали себя лучше после нахождения в темной комнате с зеленым неоновым освещением. В журнале Cephalalgia отмечалось, что боль участников этого эксперимента уменьшилась на целых 70%.