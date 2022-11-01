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2 часа назад

Ученые: стресс нарушает работу сердца

Yellmed

Команда специалистов из Швеции выяснила, как нервное истощение влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пишет medicalxpress.com.

Ученые: стресс нарушает работу сердца
Фото: yellmedyellmed

По оценкам ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: в 2016 году от данных недугов умерло более 17,5 миллиона человек, что составило около 30% всех смертей в мире.

Для исследования ученые отобрали 136,6 тыс. человек с диагнозом «стрессовое расстройство», которых сравнили с 171,3 тыс. здоровых людей.

Результаты показали: риск возникновения тяжелых и острых сердечно-сосудистых недугов, таких как остановка сердца и инфаркт, был особенно высок в течение первого года после постановки диагноза «стресс». Причем такой риск среди людей, переживших стрессовые ситуации, был на 64% выше, чем у испытуемых со второй группы.

Ученые также подчеркивают, что сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще страдают люди, перенесшие эмоциональное перенапряжение в более молодом возрасте.

Наука,ВОЗ,
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