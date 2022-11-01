Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
3 часа назад

Нейрочипы оптимизировали для борьбы с нарушениями мозга

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Университета Торонто оптимизировали нейрочипы для борьбы с нарушениями мозга с помощью искусственного интеллекта. Теперь имплантанты могут быть гораздо меньшего размера, а также потреблять меньше энергии, максимизировав клиническую эффективность. Результаты опубликованы в Journal of Neural Engineering.

Нейрочипы оптимизировали для борьбы с нарушениями мозга
Фото: Лента.руЛента.ру

Компания-разработчик занимается производством миниатюрных кремниевых чипов с помощью той же технологии CMOS, которую используются в современных компьютерах и смартфонах. Процесс подразумевает применение дополнительного металл-оксидного полупроводника, что позволяет добиться уменьшения размера и энергопотребления для использования чипов в более длительном временном промежутке.

В новой работе специалисты решили внедрить в производство искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмами глубокого обучения (deep learning, DL). Эти модели позволили выявить скрытые биомаркеры, а также оказались лучше обычных алгоритмов при определении временных критериев для активации чипов в необходимом состоянии пациента.

В дальнейшем эти наработки планируют интегрировать в лечение широкого спектра заболеваний мозга, например, при хронических болях, депрессии или болезни Альцгеймера.

В сентябре 2022 года группа ученых из Сент-Луиса вживила чип в мозг больным депрессией, что позволило облегчить симптомы при помощи электростимуляции.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители