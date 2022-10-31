Ученые выяснили, что улучшает память у молодых, но ухудшает у пожилых

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что пребывание в новой обстановке улучшает память только у молодых людей, однако у пожилых память наоборот ухудшается. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.
Нахождение в новой среде стимулирует процесс обучения как у людей, так и у животных. Улучшается и память – люди лучше запоминают информацию, которая предоставляется после или во время пребывания в новом месте. Однако ученые обнаружили, что эффект работает не всегда.
Так, у пожилых людей изучение новой среды приводило даже к ухудшению последующего запоминания информации. К такому выводу исследовательская группа пришла после результатов эксперимента, в котором приняли участие 439 человек в разных возрастных группах - дети (8-11 лет), подростки (12-17 лет), молодые люди (18-44 года) и пожилые (старше 45 лет).
Участники сначала погружались в одну из двух виртуальных сред, которые разрешалось свободно исследовать. Затем их разделили на две группы: одна исследовала во второй раз эту же среду, вторая – новую. Затем испытуемым показывали список слов, которые нужно было запомнить. Также ученые проверяли, насколько хорошо добровольцы запомнили новую среду.
Результаты исследования показали, что у подростков и молодых людей память оказалась лучше, чем у детей и пожилых людей. По словам ученых, это связано с гормоном дофамином. Новая среда повышает уровень дофамина, который поступает в гиппокамп – область мозга, связанную с обучением. Сам дофамин снижает порог обучения. У детей дофаминовая система еще только развивается, а у пожилых – ослабевает. Именно поэтому их память в новых условиях может работать хуже, чем у молодых.