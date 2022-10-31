Ученые выяснили, что улучшает память у молодых, но ухудшает у пожилых

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что пребывание в новой обстановке улучшает память только у молодых людей, однако у пожилых память наоборот ухудшается. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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Нахождение в новой среде стимулирует процесс обучения как у людей, так и у животных. Улучшается и память – люди лучше запоминают информацию, которая предоставляется после или во время пребывания в новом месте. Однако ученые обнаружили, что эффект работает не всегда.

Так, у пожилых людей изучение новой среды приводило даже к ухудшению последующего запоминания информации. К такому выводу исследовательская группа пришла после результатов эксперимента, в котором приняли участие 439 человек в разных возрастных группах - дети (8-11 лет), подростки (12-17 лет), молодые люди (18-44 года) и пожилые (старше 45 лет).

Участники сначала погружались в одну из двух виртуальных сред, которые разрешалось свободно исследовать. Затем их разделили на две группы: одна исследовала во второй раз эту же среду, вторая – новую. Затем испытуемым показывали список слов, которые нужно было запомнить. Также ученые проверяли, насколько хорошо добровольцы запомнили новую среду.