Как сахар и малоподвижный образ жизни сказываются на мужчине

Новое исследование доказало, что нездоровый образ жизни может нарушить реакцию кровеносных сосудов на инсулин. И это сильно зависит от пола человека.
Сосудистая резистентность к инсулину является спутником ожирения и диабета второго типа. Исследователи изучили этот показатель у 36 молодых и здоровых мужчин и женщин. В течение непродолжительного времени — 10 дней — они должны были ограничить свою физическую активность, сократив количество шагов с 10 000 до 5 000 в день. Кроме того, участники увеличили потребление сладких напитков до шести банок газировки в день.
Результаты показали, что только у мужчин малоподвижный образ жизни и высокое потребление сахара вызывают снижение стимулированного инсулином кровотока в ногах и снижение уровня белка адропина, который регулирует чувствительность к инсулину и является важным биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.