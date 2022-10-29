Как сахар и малоподвижный образ жизни сказываются на мужчине

Сосудистая резистентность к инсулину является спутником ожирения и диабета второго типа. Исследователи изучили этот показатель у 36 молодых и здоровых мужчин и женщин. В течение непродолжительного времени — 10 дней — они должны были ограничить свою физическую активность, сократив количество шагов с 10 000 до 5 000 в день. Кроме того, участники увеличили потребление сладких напитков до шести банок газировки в день.