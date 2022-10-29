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2 часа назад

Для мужского здоровья сахар и малоподвижный образ жизни оказались опаснее, чем для женского

Ferra.ru

Новое исследование доказало, что нездоровый образ жизни может нарушить реакцию кровеносных сосудов на инсулин. И это сильно зависит от пола человека.

Как сахар и малоподвижный образ жизни сказываются на мужчине
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сосудистая резистентность к инсулину является спутником ожирения и диабета второго типа. Исследователи изучили этот показатель у 36 молодых и здоровых мужчин и женщин. В течение непродолжительного времени — 10 дней — они должны были ограничить свою физическую активность, сократив количество шагов с 10 000 до 5 000 в день. Кроме того, участники увеличили потребление сладких напитков до шести банок газировки в день.

Результаты показали, что только у мужчин малоподвижный образ жизни и высокое потребление сахара вызывают снижение стимулированного инсулином кровотока в ногах и снижение уровня белка адропина, который регулирует чувствительность к инсулину и является важным биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.

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