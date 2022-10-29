Ученые: хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что средство для дезинфекции хлоргексидина глюконат эффективно уничтожает раковые клетки во время хирургического лечения опухолей костей. Исследование опубликовано в The Journal of Bone & Joint Surgery.

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Ученые оценили эффективность нескольких растворов, используемых для удаления остатков раковых клеток хондросаркомы и гигантоклеточных опухолей после операции, включая физиологический раствор, этанол, повидон-йод, перекись водорода и стерильную воду. Они обнаружили, что наиболее эффективным оказался 0,05%-й раствор хлоргексидина глюконат, причем время обработки (две или пять минут) не влияло на его токсичность для раковых клеток.

Некоторым пациентам с раком костей проводят хирургическую процедуру, называемую кюретажем внутри очага поражения. В ходе этой процедуры опухоль соскабливают, сохраняя при этом как можно больше здоровой кости. В конце операции пораженную область обрабатывают химическим раствором для уничтожения остаточных раковых клеток. Это необходимо для предотвращения рецидива опухоли.