Обнаружена бактерия, повреждающая ДНК при воспалении кишечника

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что кишечные бактерии пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника выделяют молекулы, повреждающие ДНК и повышающие риск развития рака толстой и прямой кишки. Работа опубликована в журнале Science.

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Исследователи проанализировали метаболиты более ста кишечных бактерий пациентов с воспалением кишечника (язвенным колитом или болезнью Крона) и определили ранее неизвестный класс молекул, повреждающих ДНК, которые они назвали "индолиминами". Эти молекулы производятся бактерией Morganella morganii. Индолимины повреждали ДНК в клеток в лаборатории, а также стимулировали рост опухолей у мышей с колоректальным раком.

Ученые продемонстрировали, что предотвратить рост опухоли у мышей можно, заблокировав выработку индолиминов у бактерии. Ранее было показано, что некоторые штаммы кишечной палочки Escherichia coli также связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и производят генотоксин под названием колибактин, который повреждает ДНК и стимулирует рост опухолей у мышей.