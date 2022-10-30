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28 минут назад

Ученые обнаружили бактерию, повреждающую ДНК человека при воспалении кишечника

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что кишечные бактерии пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника выделяют молекулы, повреждающие ДНК и повышающие риск развития рака толстой и прямой кишки. Работа опубликована в журнале Science.

Обнаружена бактерия, повреждающая ДНК при воспалении кишечника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали метаболиты более ста кишечных бактерий пациентов с воспалением кишечника (язвенным колитом или болезнью Крона) и определили ранее неизвестный класс молекул, повреждающих ДНК, которые они назвали "индолиминами". Эти молекулы производятся бактерией Morganella morganii. Индолимины повреждали ДНК в клеток в лаборатории, а также стимулировали рост опухолей у мышей с колоректальным раком.

Ученые продемонстрировали, что предотвратить рост опухоли у мышей можно, заблокировав выработку индолиминов у бактерии. Ранее было показано, что некоторые штаммы кишечной палочки Escherichia coli также связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и производят генотоксин под названием колибактин, который повреждает ДНК и стимулирует рост опухолей у мышей.

В долгосрочной перспективе это направление исследований может привести к созданию инструментов скрининга и профилактики рака толстой кишки. Тем не менее, требуется огромная работа, чтобы понять, насколько распространена M. morganii при различных типах воспаления кишечника и колоректального рака.

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