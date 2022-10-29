Патологоанатом назвала неожиданные процессы в теле после смерти

— Но это жизнь уже не самого человека, а процессов, которые происходят внутри его организма, — уточнила эксперт. — Дело в том, что после смерти наше тело еще какое-то время продолжает дергаться, возникают спазмы. Потом постепенно происходит расслабление мышц, и на этом этапе может показаться, будто человек двигается и шевелится. Особенно это заметно по конечностям.