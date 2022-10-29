Патологоанатом назвала неожиданные процессы в теле после смерти

Международная группа ученых выяснила, что слух человека даже после смерти может функционировать, однако непродолжительное время. Следовательно, мозг способен регистрировать звуки, которые умерший «слышит» после кончины. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача-патологоанатома Татьяны Власовой, какие еще интересные и неожиданные процессы могут происходить с человеком после смерти.
По ее словам, тело человека даже после смерти продолжает подавать признаки жизни.
— Но это жизнь уже не самого человека, а процессов, которые происходят внутри его организма, — уточнила эксперт. — Дело в том, что после смерти наше тело еще какое-то время продолжает дергаться, возникают спазмы. Потом постепенно происходит расслабление мышц, и на этом этапе может показаться, будто человек двигается и шевелится. Особенно это заметно по конечностям.
Патологоанатом отметила, что зарегистрировано немало случаев, когда умерший начинал двигать грудной клеткой, создавая ощущение дыхательного процесса:
— Суть в том, что нервная система после смерти на протяжении какого-то времени продолжает по инерции отправлять сигналы в спинной мозг, поэтому и возникает эффект дыхательного процесса.
Власова рассказала, что очень часто умершие повергают родственников в ужас, издавая странные звуки, вроде стона, хрипа, плача, кашля, крика или вздоха. Однако мистика здесь ни при чем, заверила медик:
— Всем, наверное, известно, что наш организм состоит из жидкостей и газовых масс. Когда наступает процесс разложения, возникают дополнительные газы, которые ищут выход. Выходом, как правило, оказываются дыхательные пути. Поэтому и кажется, что человек продолжает дышать или кашлять. А все дело в элементарной физике.
Но самый забавный факт, который чаще всего фиксировали именно у покойников-мужчин, — это эрекция, возникавшая через некоторое время после смерти. Этому процессу, по словам эксперта, тоже есть объяснение. Дело в том, что набухание полового члена возникает из-за того, что вся кровь с верхней части тела перемещается в область таза. Это и провоцирует возникновение подобных конфузов, заключила собеседница «ВМ».