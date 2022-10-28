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3 часа назад

Биологи разработали моноклональные антитела для лечения вируса Эпштейна-Барр

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) в США показали, что моноклональные антитела, нацеленные на различные участки вируса Эпштейна-Барр, обеспечивают почти полную защиту лабораторных мышей от инфекции. Результаты опубликованы в журнале Immunity.

Биологи разработали метод лечения вируса Эпштейна-Барр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

До 95% населения Земли заражены вирусом Эпштейна-Барр. После инфицирования он переходит в спящее состояние, но в некоторых случаях может активироваться, что приводит к инфекционному мононуклеозу. Также вирус был связан с некоторыми видами рака, включая лимфому Ходжкина, и аутоиммунными заболеваниями, включая рассеянный склероз. Вакцины или лечения от вируса не существует.

Исследователи разработали несколько моноклональных антител, нацеленных на блокировку ключевых поверхностных белков вируса — gH и gL. Известно, что они облегчают вирусу проникновение в клетки. Их блокировка с помощью антител в лабораторных условиях предотвратила инфицирование иммунных и эпителиальных клеток, которые выстилают горло, где обычно происходит заражение.

С помощью микроскопии исследователи выявили еще несколько уязвимых мест на вирусе. При тестировании на мышах антитело, нацеленное на один из этих регионов, обеспечивало почти полную защиту от инфекции. Кроме того, это антитело защитило почти всех протестированных мышей от лимфомы, вызванной вирусом.

Полученные результаты показывают наличие жизнеспособных мишеней для вакцины против вируса Эпштейна-Барр и возможность использования моноклональных антител для профилактики или лечения инфекции.

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