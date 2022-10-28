Клиническая смерть — промежуточное состояние, когда человека еще можно спасти, потому что его мозг жив. О том, что происходит с телом при констатации клинической смерти и с какими последствиями может столкнуться человек после того, как перенес это состояние, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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По словам врача — кардиолога-реаниматолога Александра Патрикеева, при клинической смерти у человека останавливается кровообращение, но головной мозг продолжает жить.

"При остановке кровообращения кровь престает поступать к органам и тканям, не доставляя кислород. Вследствие этого клетки начинают задыхаться и погибать", — пояснил Патрикеев.

Он отметил, что в зависимости от вида клеток они по-разному ощущают кислородную недостаточность:

"Мышечные клетки дольше могут находиться в состоянии недостатка кислорода. Клетки сердца, например, могут продержаться 15–20 минут, прежде чем погибнуть, а ткани головного мозга наиболее чувствительные, они требуют гораздо больше кислорода. Если кислород долгое время не поступает к ним, они погибают", — подчеркнул реаниматолог.

Само понятие «клиническая смерть», по мнению собеседника «ВМ», появилось после того, как врачи начали заниматься реанимацией людей.

"Клиническая смерть, дает врачам возможность для проведения манипуляций по реанимации человека. Если не пытаться реанимировать человека в этот промежуток времени, можно говорить, что наступила биологическая смерть", — рассказал Патрикеев.

Однако он уточнил, что во врачебной практике существуют удивительные случаи, когда мозг человека не погибал, даже после того как все органы остановили свою работу.

"Есть уникальные случаи, когда человек с остановкой сердца в состоянии клинической смерти попадал в ледяную воду, где его мозг продолжал быть активным в течение нескольких часов. Это связано с тем, что глубокое охлаждение замедлило все процессы в организме, в том числе и химические, которые должны происходить в тканях", — объяснил реаниматолог.

Состояние клинической смерти, по мнению врача, влияет на всю оставшуюся жизнь, если человеку удается спастись.

"Чем дольше человек находится в состоянии клинической смерти, тем больше клеток головного мозга у него отмирает. Чем больше клеток погибло, тем меньше базовых функций мозг способен выполнять", — добавил Патрикеев.

Что может спровоцировать

инсульты;

инфекционные заболевания (COVID-19);

травмы;

воспаление легких. По словам собеседника «ВМ», клиническую смерть может спровоцировать множество заболеваний, среди основных: