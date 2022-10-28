Ученые предложили лечить кошмары звуком фортепиано

"Мы наблюдали быстрое уменьшение ночных кошмаров, а сны становились эмоционально более позитивными. Эти результаты являются очень многообещающими в плане изучения того, как наш разум обрабатывает наши эмоции во время сна, а также для разработки новых методов лечения", - отметили ученые.