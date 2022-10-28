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8 минут назад

Ученые предложили лечить кошмары звуком фортепиано

Газета.Ru

Специалисты Женевского университета нашли новый способ избавления от ночных кошмаров с помощью проигрывания определенного фортепианного аккорда. Работа ученых опубликована в журнале Current Biology.

Ученые предложили лечить кошмары звуком фортепиано
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Используя неинвазивные методы манипулирования эмоциями, ученым удалось уменьшить количество кошмарных снов.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев с диагнозом "расстройство ночных кошмаров".

Ученые предложили добровольцам переписать свои самые частые кошмары в позитивном свете, а также рассказать о звуках, которые у них ассоциируются с позитивными эмоциями.

После "переписывания кошмаров" добровольцев положили спать и воспроизвели фортепианный аккорд C6/9, связанный с позитивными переживаниями, каждые 10 секунд во время быстрого сна, когда ночные кошмары наиболее вероятны.

В начале исследования у контрольной группы было в среднем 2,58 ночных кошмаров в неделю, к концу исследования количество ночных кошмаров в контрольной группе сократилось до 1,02.

"Мы наблюдали быстрое уменьшение ночных кошмаров, а сны становились эмоционально более позитивными. Эти результаты являются очень многообещающими в плане изучения того, как наш разум обрабатывает наши эмоции во время сна, а также для разработки новых методов лечения", - отметили ученые.

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