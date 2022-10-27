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5 минут назад

Диетолог: полезность питания зависит от рода деятельности человека

Вести Подмосковья

Статистика показывает, что в последние годы на планете выросло число людей, которые стараются следить за здоровьем и правильно питаться. Но то, что полезно для одного, может быть недопустимым для другого и наоборот. Польза, которую приносит питание, напрямую зависит от рода деятельности человека. Именно так заявил в беседе с «Общественной службой новостей» диетолог Алекс Плато.

Диетолог: полезность питания зависит от рода деятельности человека
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По мнению специалиста, в погоне за здоровым образом жизни люди совершают слишком много ошибок. «Главное – понимать, чем человек будет заниматься после завтрака. Если он идет на завод или занимается физическим трудом, то можно спокойно есть углеводы. Если же человек садится за компьютер или у него другая сидячая работа, то завтрак должен быть белковый. Это яйца, творог, курица, рыба, мясо. И овощи. Для тех, кто занимается физическим трудом, белок не менее важен, но к нему надо добавлять углеводы. Каши, например, овсянка, хлеб. Не стоит демонизировать хлеб, но надо подбирать его полезные варианты», – рассказал диетолог.

Все вышесказанное справедливо и для вечерней трапезы. Если вы потратили слишком много сил в течение рабочего дня, то и ужин должен быть сытным: гарнир плюс что-то белковое. Но если труд был не слишком энергозатратен, то ужин должен быть легкий. В любом случае принять пищу вечером лучше за 2-3 часа до сна.

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