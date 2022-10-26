Как связаны чтение и деменция

Деменция неизлечима, смертельна. До сих пор не существует эффективных методов ее предотвращения. Тем не менее врачи, исследователи регулярно твердят о том, что в пожилом возрасте нужно как можно больше читать, решать математические задачи и так или иначе напрягать мозг. Разбираемся, что об этом говорит наука.

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Что наука говорит о связи чтения и деменции

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Непрерывное обучение позволяет не только расти личностно и профессионально, но и укреплять здоровье. Так, умственная, мозговая деятельность значительно улучшает память и в будущем помогает избежать деменции. Это синдром, при котором начинается деградация когнитивной функции в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении. Происходит деградация памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Вместе с этим теряется контроль над эмоциональным состоянием, а также происходит деградация социального поведения.

Несмотря на то что возраст — один из главных факторов риска развития деменции, она не является неизбежным следствием старения. Более того, деменция проявляется не только у пожилых людей, на раннее наступление этой болезни приходится до 9% случаев. К другим факторам риска относятся депрессия, низкий уровень образования, социальная изоляция и отсутствие когнитивной активности.

Некоторые исследования показывают, что риск развития деменции можно снизить благодаря физическим нагрузкам, правильному питанию, поддержанию нормального уровня холестерина и сахара в крови, а также регулярной умственной работе. К таким когнитивным упражнениям относят решение задач, изучение языков и, конечно, чтение.

В исследовании, проведенном учеными Питтсбургского университета, 942 участника наблюдались раз в два года для выявления новых случаев деменции. Модели пропорциональных рисков использовались для оценки риска деменции по отношению к общему количеству занятий и времени, выделяемому на чтение и хобби.

Более низкий риск развития деменции был обнаружен при большем количестве видов деятельности и при частых (около 1 часа в день) по сравнению с нечастыми (менее 30 минут в день) занятиях хобби. Так, исследователи доказали, что занятия хобби в течение одного или нескольких часов каждый день могут защитить от слабоумия в пожилом возрасте.

Чтение предотвращает долгосрочное снижение когнитивных функций у пожилых людей, утверждают авторы другого, 14-летнего исследования. В нем изучалось влияние чтения в повседневной жизни на риск снижения когнитивных функций, а также отмечалась разница в зависимости от уровня образования. Ученые пришли к выводу, что чтение защищало когнитивную функцию в пожилом возрасте.

Чтение помогает улучшить память. В одном исследовании ученые ежегодно в течение 6 лет проверяли память и мыслительные способности почти 300 пожилых людей, и участники отвечали на вопросы анкеты об их привычках чтения и письма. После смерти участников исследователи проверяли их мозг на наличие физических признаков деменции, которые обычно включают поражения, связанные с провалами в памяти. Те люди, которые часто читали, были защищены от повреждений головного мозга. Кроме того, активное чтение в пожилом возрасте снижает ухудшение памяти более чем на 30% по сравнению с другими формами умственной деятельности. У тех, кто читал больше всего, было меньше всего физических признаков деменции.

Тем не менее на развитие деменции влияет множество факторов, а способы ее предотвратить не ограничиваются только когнитивными тренировками. По данным нового руководства, выпущенного сегодня Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), риск развития этого заболевания можно снизить, если регулярно заниматься физическими упражнениями, не курить, избегать употребления алкоголя, контролировать вес, правильно питаться и поддерживать нормальные уровни кровяного давления, холестерина и сахара в крови.