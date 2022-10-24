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2 часа назад

Биологи создали белок для предотвращения аутоиммунных заболеваний

Газета.Ru

Ученые разработали новый способ борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщает New Atlas.

Биологи создали белок для предотвращения аутоиммунных заболеваний
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Без иммунной системы человек не смог бы выжить без изолированной капсулы и непрерывного внимания врачей, но периодически она выходит из строя и начинает атаковать собственные ткани. Такого рода проблемы называются аутоиммунными заболеваниями, например, волчанка или ревматоидный артрит.

Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали белок, который может помочь предотвратить аутоиммунные заболевания за счет увеличения количества регуляторных Т-клеток. Они создали молекулу белка, которая объединяет цитокин интерлейкин-2 с антицитокиновым антителом F5111. Получившееся вещество способствовало активации и росту числа регуляторных клеток. В ходе исследования на мышах подтвердилось, что белок дает животным значительную защиту от развития аутоиммунных заболеваний.

Однако эффективность на грызунах далеко не всегда означает пригодность к применению людьми. Поэтому об успехе разработки можно будет говорить лишь после завершения клинических испытаний.

Ранее препарат для лечения «тяжелого» рака кожи доказал свою эффективность на испытаниях.

Наука,Джон Хопкинс,
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