Зеленые очки уменьшают беспокойство, связанное с болью

Ношение специальных зеленых очков в течение нескольких часов в день уменьшает беспокойство, связанное с болью, и может помочь уменьшить потребность в опиоидах для лечения сильной боли. К такому выводу пришли ученые из Американского сообщества анестезиологов, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Anesthesiology 2022 года.

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"Наше исследование показало, что определенные длины волн зеленого света стимулируют пути в мозге, которые помогают справляться с болью. Существует необходимость в дополнительных методах лечения для сокращения употребления опиоидов среди пациентов с фибромиалгией и другими видами хронической боли, и зеленые очки могут стать простым немедикаментозным вариантом", – объяснили ученые.

По словам исследователей, боль и тревога имеют схожие биологические механизмы. Кроме того, страх боли усиливает беспокойство, что часто приводит к увеличению употребления опиоидов.