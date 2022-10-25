Выявлена связь между уровнем витамина D и смертностью

Команда специалистов из Университета Южной Австралии выявила связь между уровнем витамина D в организме и смертностью. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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В процессе исследования ученые проанализировали данные более 300 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет за 14-летний период. Авторы рассмотрели показатели 25-гидроксивитамина D (25-OH-D) у испытуемых, а также другие генетические данные. Кроме того, была зарегистрирована и изучена информация о смерти от всех причин.