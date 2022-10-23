ACS: пересаженная печень человека может проработать в сумме более ста лет

Исследователи из Техасского университета и компании TransMedics из Массачусетса выяснили, что общая продолжительность жизни печени в организме донора и реципиента может превышать сотню лет. Результаты были представлены на Научном форуме Американского колледжа хирургов 2022 года.

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Всего ученые рассмотрели 253 тысячи случаев трансплантации в период с 1990 по 2022 год. Они идентифицировали 25 донорских органов с кумулятивным возрастом (сумма исходного возраста донора при трансплантации и выживаемости реципиента) не менее 100 лет.

Исследователи обнаружили, что у доноров таких органов были более низкие уровни трансаминаз в крови (показывают степень повреждения печени), более низкая частота диабета и меньше инфекций, хотя они были значительно старше среднего возраста донора (84,7 против 38,5 лет).