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2 часа назад

ACS: пересаженная печень человека может проработать в сумме более ста лет

Газета.Ru

Исследователи из Техасского университета и компании TransMedics из Массачусетса выяснили, что общая продолжительность жизни печени в организме донора и реципиента может превышать сотню лет. Результаты были представлены на Научном форуме Американского колледжа хирургов 2022 года.

ACS: пересаженная печень человека может проработать в сумме более ста лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего ученые рассмотрели 253 тысячи случаев трансплантации в период с 1990 по 2022 год. Они идентифицировали 25 донорских органов с кумулятивным возрастом (сумма исходного возраста донора при трансплантации и выживаемости реципиента) не менее 100 лет.

Исследователи обнаружили, что у доноров таких органов были более низкие уровни трансаминаз в крови (показывают степень повреждения печени), более низкая частота диабета и меньше инфекций, хотя они были значительно старше среднего возраста донора (84,7 против 38,5 лет).

Что касается реципиентов, то на момент трансплантации у них были значительно более низкие стадии заболевания печени. Частота отторжения через 12 месяцев существенно не отличалась между реципиентами "столетних" органов и средних, но выживаемость органов и пациентов была выше среднего.

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