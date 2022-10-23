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12 минут назад

Биологи нашли молекулярную связь между раком легких и нарушением циркадных ритмов

Газета.Ru

Ученые из Университета Рочестера и Института Скриппса в Калифорнии обнаружили важную молекулярную связь между ростом опухоли легких и нарушением циркадных ритмов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Найдена связь между раком легких и нарушением циркадных ритмов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологи выяснили, что нарушение работы суточных часов в клетках легких активирует ген HSF1, что может приводить к развитию рака легких. Хотя это исследование было проведено на мышах, другие данные связывают нарушение циркадных ритмов с опухолями человека. Новая работа показала, что легкие находятся под жестким циркадным контролем и могут быть особенно уязвимыми при нарушении сна.

Эксперименты также показали, что с помощью медикаментозной терапии можно воздействовать на HSF1, чтобы предотвратить рак у людей с нарушенными циркадными ритмами, например, у работающих по ночам. Циркадные ритмы — это "биологические часы", которые на клеточном уровне управляют циклами сна и бодрствования

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