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9 минут назад

Врачи предположили, что плесень — виновник легочного заболевания

Газета.Ru

Ученые из Университета Бергена обнаружили, что у пациентов с саркоидозом нарушен состав микробиома в нижних дыхательных путях. Работа опубликована в журнале Microbiome.

Врачи предположили, что плесень — виновник легочного заболевания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы проверить, нарушается ли состав микробиома при саркоидозе, ученые вовлекли в исследование 35 пациентов и 35 здоровых людей. У пациентов с саркоидозом действительно был изменен легочный микробиом. В частности, у них наблюдалось большое разнообразие видов грибов Aspergillus в нижних дыхательных путях и более низкие уровни антимикробных пептидов по сравнению со здоровыми людьми.

Исследование указывает на возможную связь между микробиомом нижних дыхательных путей и развитием заболевания при саркоидозе. Долгое время считалось, что нижние дыхательные пути стерильны, но недавно было установлено, что они имеют собственный набор постоянно присутствующих микробов.

Саркоидоз — системное воспалительное заболеванием, которое трудно поддается диагностике и лечению, а причины и механизм его возникновения остаются неясными. Для больных характерно скопление иммунных клеток гранулем в легких. Некоторые ученые предполагают, что саркоидоз может быть вызван инфекционным патогеном.

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